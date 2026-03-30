Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha attirato grande attenzione e discussioni pubbliche, spesso accompagnate da fraintendimenti. Molto si parla delle sue potenzialità e dei rischi, ma meno si approfondisce la natura stessa di questa tecnologia. Recenti studi evidenziano come l'intelligenza artificiale non possa essere ridotta a un semplice algoritmo, mettendo in discussione alcune assunzioni comuni.

Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale è diventata una delle tecnologie più discusse e, al contempo, più fraintese della nostra epoca. Ogni giorno i titoli di stampa annunciano macchine capaci di scrivere articoli, produrre immagini, programmare software o prendere decisioni di crescente complessità. Per molti osservatori questa evoluzione sembra indicare che le macchine si stiano finalmente avvicinando a una forma autentica di intelligenza. Eppure dietro l'entusiasmo tecnologico si annida un equivoco profondo, tanto più pericoloso quanto più rimane implicito. Gran parte del dibattito pubblico sull'intelligenza artificiale si fonda su un'idea che non viene quasi mai messa in discussione: che l'intelligenza possa essere ridotta, in ultima analisi, a una forma estremamente sofisticata di calcolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'intelligenza non è un algoritmo: il limite nascosto dell'intelligenza artificiale

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