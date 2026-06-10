integratori solari quali assumere per abbronzarsi meglio

Sono stati diffusi consigli sull’assunzione di integratori solari da assumere prima, durante e dopo l’esposizione al sole. Questi prodotti sono indicati per favorire un’abbronzatura più uniforme e duratura. La raccomandazione riguarda l’assunzione in diversi momenti della giornata per sostenere la pelle durante l’esposizione. Non sono stati forniti dettagli su marche o composizioni specifiche, né su eventuali effetti collaterali.

Si assumono prima, durante e dopo l'esposizione solare per un'abbronzatura sana, uniforme e long lasting. Ecco perché assumere questo concentrato di vitamine può aiutare ancor prima di godersi i raggi del sole +++dropcap Gli integratori solari per la pelle sono il prodotto beauty che non può mancare nella skincare routine estiva. Lo dice la scienza: il sole stimola la produzione di serotonina, il cosiddetto ormone del buonumore e ha un effetto euforizzante sul comportamento. Non solo, promuove la fotosintesi della vitamina D, che influisce sul processo di assorbimento del calcio e sulla regolazione della mineralizzazione delle ossa, migliora la condizione di acne, eczema, dermatite seborroica e psoriasi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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