Integratori per dormire | quando e quali assumere per un sonno più tranquillo

I disturbi del sonno sono sempre più comuni e spesso portano a ricorrere a integratori specifici. Questi prodotti vengono assunti per favorire un riposo più tranquillo e migliorare la qualità del sonno. La scelta degli integratori varia in base alle esigenze individuali e alla tempistica di assunzione, che può influenzare l’efficacia del trattamento. È importante conoscere i momenti più indicati per assumerli e i tipi di prodotti disponibili sul mercato.

I disturbi del sonno sono uno dei problemi più diffusi dei nostri tempi e questi sono i rimedi pratici con cui cercare dei attenuarli, per favorire il rilassamento, ridurre i tempi di addormentamento e promuovere un sonno di qualità +++dropcap Dormire dovrebbe essere una delle cose più semplici e naturali al mondo, eppure oggi non è affatto così. I disturbi del sonno sono sono una piaga reale e interessa, secondo le più recenti statistiche, circa il 20-30% della popolazione globale, di cui 12 milioni di italiani – riferiscono le più recenti pubblicazioni dell'Associazione Italiana per la Medicina del Sonno (AIMS). Una situazione che ha portato la società a ricercare rimedi spesso naturali, come sono ad esempio gli integratori per dormire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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