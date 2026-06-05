Integratori per allenarsi | quali scegliere e quando servono davvero

Da vanityfair.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli integratori per l’allenamento non sono generalmente necessari per chi pratica esercizio fisico di routine. Tuttavia, vengono consigliati in casi specifici, come per chi ha carenze nutrizionali o segue regimi intensi e prolungati. La scelta di integratori può riguardare proteine, aminoacidi o altri supplementi, ma è importante valutare il bisogno reale e consultare un esperto prima di assumerli. In assenza di particolari necessità, un’alimentazione equilibrata è sufficiente per sostenere l’attività fisica.

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Esistono casi in cui – anche con un’attività a bassa intensità – può essere utile assumerli? «La necessità imprescindibile, in generale, è la reidratazione, soprattutto quando la temperatura si alza e si suda di più. Un interessante studio, a questo proposito, ne ha valutato l’indice in varie bevande, scoprendo che l’idratazione maggiore la offre il latte: circa il 50-60 per cento in più rispetto all’acqua e ai drink sportivi isotonici. Questo è dovuto anche alla composizione del latte, che contiene sali minerali, tra cui il calcio, proteine e altri nutrienti importanti». C’è un supporto alimentare che occorre comunque tenere in considerazione? «Se si lavora sulla muscolatura, ci vuole certamente un apporto proteico adeguato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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