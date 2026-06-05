Integratori per allenarsi | quali scegliere e quando servono davvero

Gli integratori per l’allenamento non sono generalmente necessari per chi pratica esercizio fisico di routine. Tuttavia, vengono consigliati in casi specifici, come per chi ha carenze nutrizionali o segue regimi intensi e prolungati. La scelta di integratori può riguardare proteine, aminoacidi o altri supplementi, ma è importante valutare il bisogno reale e consultare un esperto prima di assumerli. In assenza di particolari necessità, un’alimentazione equilibrata è sufficiente per sostenere l’attività fisica.

Esistono casi in cui – anche con un’attività a bassa intensità – può essere utile assumerli? «La necessità imprescindibile, in generale, è la reidratazione, soprattutto quando la temperatura si alza e si suda di più. Un interessante studio, a questo proposito, ne ha valutato l’indice in varie bevande, scoprendo che l’idratazione maggiore la offre il latte: circa il 50-60 per cento in più rispetto all’acqua e ai drink sportivi isotonici. Questo è dovuto anche alla composizione del latte, che contiene sali minerali, tra cui il calcio, proteine e altri nutrienti importanti». C’è un supporto alimentare che occorre comunque tenere in considerazione? «Se si lavora sulla muscolatura, ci vuole certamente un apporto proteico adeguato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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