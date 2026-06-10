Integratori e prodotti naturali allerta Sitox ' naturale non vuol dire sicuro'

Da iltempo.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'allerta di Sitox sottolinea che i prodotti naturali, come integratori e estratti vegetali, non sono sempre sicuri. Questi prodotti, sempre più diffusi, vengono spesso considerati innocui dai consumatori a causa della loro origine naturale. Tuttavia, l'organizzazione evidenzia che questa percezione può essere ingannevole e che l'uso di tali sostanze deve essere valutato con attenzione, anche se derivano da fonti naturali.

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Bologna, 10 giu. (Adnkronos Salute) - "Naturale non vuol dire sempre sicuro. Integratori, estratti vegetali e botanicals sono sempre più diffusi e spesso percepiti dai consumatori come prodotti innocui proprio perché di origine naturale. Ma possono contenere sostanze attive, miscele complesse, contaminanti o interagire con farmaci e terapie in corso". È l'allerta lanciata in occasione del 23esimo Congresso nazionale della Società italiana di tossicologia (Sitox), che si chiude oggi a Bologna: tre giorni di lavori, oltre 80 esperti coinvolti tra relatori, moderatori e componenti dei panel, più di 20 sessioni scientifiche e momenti congressuali, comunicazioni orali, poster session e flash communication, per fare il punto sul ruolo della tossicologia nella tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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