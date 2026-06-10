L'allerta di Sitox sottolinea che i prodotti naturali, come integratori e estratti vegetali, non sono sempre sicuri. Questi prodotti, sempre più diffusi, vengono spesso considerati innocui dai consumatori a causa della loro origine naturale. Tuttavia, l'organizzazione evidenzia che questa percezione può essere ingannevole e che l'uso di tali sostanze deve essere valutato con attenzione, anche se derivano da fonti naturali.

Bologna, 10 giu. (Adnkronos Salute) - "Naturale non vuol dire sempre sicuro. Integratori, estratti vegetali e botanicals sono sempre più diffusi e spesso percepiti dai consumatori come prodotti innocui proprio perché di origine naturale. Ma possono contenere sostanze attive, miscele complesse, contaminanti o interagire con farmaci e terapie in corso". È l'allerta lanciata in occasione del 23esimo Congresso nazionale della Società italiana di tossicologia (Sitox), che si chiude oggi a Bologna: tre giorni di lavori, oltre 80 esperti coinvolti tra relatori, moderatori e componenti dei panel, più di 20 sessioni scientifiche e momenti congressuali, comunicazioni orali, poster session e flash communication, per fare il punto sul ruolo della tossicologia nella tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Integratori e prodotti naturali, allerta Sitox 'naturale non vuol dire sicuro'

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tumori del polmone, nove su dieci dipendono dalle sigarette: dire stop al fumo vuol dire saluteNel 2024, si stima che il 90% dei tumori del polmone siano legati al consumo di sigarette.

Integratori anticellulite: ecco quali sono i migliori rimedi naturali e davvero efficaciRecentemente sono stati identificati tre integratori naturali riconosciuti dalla ricerca scientifica come efficaci contro la cellulite.

Temi più discussi: Codice sconto Naturando 2026; Agroalimentare: ENEA sperimenta produzione di proteine dal lievito di birra; Gli 8 migliori integratori di elettroliti per i runner; Integratori alimentari: le ricerche smontano il successo. Ingredienti poco sicuri e false promesse dietro ogni confezione.

Integratori e prodotti naturali, allerta Sitox 'naturale non vuol dire sicuro'Al congresso della società scientifica a Bologna focus sulla sicurezza delle sostanze botaniche e sui nuovi metodi di valutazione del rischio ... adnkronos.com

Derivati dai probiotici che si nutrono di prebiotici, i postbiotici sono composti organici che si affacciano ora sugli scaffali dei negozi di integratori naturali. Ma a cosa servono? Dovremmo assumerli? Una nutrizionista d’eccezione risponde alle nostre domande. x.com

Alternative naturali e integratori per depressione e ansia? reddit

Integratori in estate: quando servono e quando no (la guida)Gli integratori in estate servono davvero? Quando hanno senso, quando sono superflui e come orientarsi con criterio. ecoseven.net