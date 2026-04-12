Recentemente sono stati identificati tre integratori naturali riconosciuti dalla ricerca scientifica come efficaci contro la cellulite. Questi prodotti agiscono migliorando il microcircolo, riducendo l’infiammazione e contrastando il ristagno di liquidi. Le formulazioni si basano su ingredienti naturali e sono state sottoposte a studi che ne attestano la validità. La scelta di integratori di questo tipo può rappresentare un’opzione per chi cerca rimedi naturali e concreti.

Alcuni prodotti anticellulite hanno alle spalle evidenze scientifiche indipendenti che ne supportano l’efficacia. Centella asiatica, estratti di vite e collagene orale rappresentano, ad oggi, le opzioni più sperimentabili, tenendo presente, però, che da soli non fanno miracoli. Possono essere inseriti all’interno di un approccio integrato, costante e realistico: alimentazione adeguata, movimento e idratazione. L’integrazione funziona meglio nel medio-lungo periodo. Tra gli attivi più studiati negli integratori anticellulite naturali ed efficaci, la Centella asiatica è il punto di riferimento. Uno studio scientifico indipendente ha confermato la sua capacità di produrre un miglioramento significativo in termini di edema, di microcircolazione e di pressione nei tessuti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Integratori anticellulite: ecco quali sono i migliori rimedi naturali e davvero efficaci

Ansiolitici naturali forti: quali sono i migliori calmantiLa frenesia della vita ai nostri giorni, tra scadenze e imprevisti, è spesso fonte di stress e ansia.

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