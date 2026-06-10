Insulti e minacce ai lavoratori | i costi del consolato Usa

Notizia in breve

Alcuni lavoratori impiegati nel progetto di rigenerazione urbana presso il consolato americano hanno subito insulti e minacce. Le condizioni di lavoro erano caratterizzate da sfruttamento e da un uso eccessivo dello stato di bisogno, secondo quanto emerso. Il personale avrebbe affrontato atteggiamenti aggressivi e intimidatori, mentre i costi legati alla gestione del consolato sono stati oggetto di attenzione. La situazione ha portato a indagini e a un approfondimento sulle pratiche lavorative.