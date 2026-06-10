Insulti e minacce ai lavoratori | i costi del consolato Usa
Alcuni lavoratori impiegati nel progetto di rigenerazione urbana presso il consolato americano hanno subito insulti e minacce. Le condizioni di lavoro erano caratterizzate da sfruttamento e da un uso eccessivo dello stato di bisogno, secondo quanto emerso. Il personale avrebbe affrontato atteggiamenti aggressivi e intimidatori, mentre i costi legati alla gestione del consolato sono stati oggetto di attenzione. La situazione ha portato a indagini e a un approfondimento sulle pratiche lavorative.
Lavoro La gip di Milano ha convalidato il controllo giudiziario per il colosso Caddell. Il caporalato «consuetudine aziendale» Lavoro La gip di Milano ha convalidato il controllo giudiziario per il colosso Caddell. Il caporalato «consuetudine aziendale» «Dietro l’imponente progetto di rigenerazione urbana si celava una realtà di lavoratori assunti in condizioni di sfruttamento e abusando del loro stato di bisogno». La giudice per le indagini preliminari di Milano, Angelica Cardi, ha convalidato il decreto di controllo giudiziario d’urgenza nei confronti di Caddell Construction, il colosso delle costruzioni statunitense (2 mila dipendenti nel mondo per un giro d’affari da 1,5 miliardi di dollari) indagata per caporalato dalla procura meneghina. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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