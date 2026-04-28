Dopo la decisione di interrompere la collaborazione con una direttrice d’orchestra, i lavoratori del teatro sono stati oggetto di minacce di morte e di una serie di insulti via social media. I sindacati hanno reso noto l’accaduto, segnalando un aumento di messaggi minacciosi rivolti ai dipendenti dell’istituzione culturale. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori coinvolti.

Dopo il caso Beatrice Venezi i lavoratori del teatro La Fenice stanno ricevendo minacce di morte. A denunciarlo è la rappresentanza sindacale del teatro veneziano. Le minacce di morte e gli insulti, si legge nella nota, arrivano principalmente dai social. “Ci siamo già rivolti ai nostri uffici legali per difenderci da tanta inutile meschinità”, affermano i lavoratori del Gran Teatro La Fenice. Caso Venezi-La Fenice, lavoratori minacciati di morte Perché è stata interrotta la collaborazione tra Venezi e La Fenice Bignami: “Anche chi non è di sinistra può andare avanti” Caso Venezi-La Fenice, lavoratori minacciati di morte Nella stessa nota, i lavoratori del teatro La Fenice precisano di non aver “mai offeso o calunniato la maestra Venezi né nessun’altra persona o istituzione”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minacce di morte ai lavoratori del Teatro La Fenice dopo lo stop a Beatrice Venezi, "valanghe di insulti"

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"Le lavoratrici e i lavoratori del Gran Teatro la Fenice in questi giorni stanno ricevendo, soprattutto sui social, valanghe di insulti e minacce, anche di morte. Vogliamo far sapere che ci siamo già rivolti ai nostri uffici legali per difenderci da tanta inutile meschinit x.com