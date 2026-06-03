Operai vittime di caporalato nel cantiere del consolato Usa | Se protestavi iniziavano le minacce
Nel cantiere del consolato Usa, alcuni operai sono stati vittime di caporalato, con segnalazioni di minacce e intimidazioni se protestavano. Inoltre, l’azienda avrebbe applicato detrazioni non concordate dallo stipendio per coprire pasti e alloggi forniti sul posto di lavoro.
Minacce, intimidazioni e detrazioni non consensuali dallo stipendio per pagare pasti e alloggi forniti dall'azienda. Così un ex operaio della Caddell Construction racconta la quotidianità all'interno del cantiere del nuovo consolato Usa a Milano, finito sotto indagine per caporalato nei confronti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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