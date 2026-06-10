Instax mini 13 a Milano | rooftop party gratuito l’11 giugno alla Terrazza Vertigo
Il 11 giugno si terrà un evento gratuito sulla Terrazza Vertigo di Milano, dove sarà possibile partecipare a un rooftop party dedicato alla Instax Mini 13. Durante l’iniziativa, i partecipanti potranno scattare foto con la fotocamera istantanea e portare a casa le proprie immagini stampate. L’evento si svolge in un contesto all’aperto, offrendo un’esperienza che combina socialità e fotografia analogica. La partecipazione è aperta a chiunque voglia vivere questa atmosfera nostalgica e creativa.
C’è qualcosa di irresistibilmente nostalgico nel sentire il ronzio di una fotocamera istantanea, nel guardare una foto materializzarsi lentamente tra le dita, ancora tiepida di luce. Giovedì 11 giugno, Milano abbraccia questo rituale con un’intera serata dedicata: l’instax scatta l’estate rooftop party, il lancio in grande stile della nuova instax mini 13 firmato FUJIFILM. La cornice è quella della Terrazza Vertigo — Vertigo Cocktails & Pool, in via Tortona 35 — uno dei rooftop più scenografici della città, con la sua piscina semicircolare sospesa sul profilo urbano. Dalle 20:00 alle 23:00, mentre il DJ set riscalda l’aria di inizio estate,... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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