Instax mini 13 a Milano | rooftop party gratuito l’11 giugno alla Terrazza Vertigo

Notizia in breve

Il 11 giugno si terrà un evento gratuito sulla Terrazza Vertigo di Milano, dove sarà possibile partecipare a un rooftop party dedicato alla Instax Mini 13. Durante l’iniziativa, i partecipanti potranno scattare foto con la fotocamera istantanea e portare a casa le proprie immagini stampate. L’evento si svolge in un contesto all’aperto, offrendo un’esperienza che combina socialità e fotografia analogica. La partecipazione è aperta a chiunque voglia vivere questa atmosfera nostalgica e creativa.