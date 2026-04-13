Alla Terrazza Martini il party Come Back

Venerdì 17 aprile 2026, alla Terrazza Martini si terrà il party intitolato “Come Back”. L’evento inizierà alle 20:30 e prevede un apericena con buffet, al costo di 20 euro, comprensivo di drink. La serata rappresenta il ritorno di questa iniziativa, che si svolge nel locale situato in una zona centrale della città. L’ingresso è aperto a chi desidera partecipare e assaporare la proposta gastronomica e l’atmosfera del locale.

Alla Terrazza Martini torna venerdì 17 aprile 2026 il party “Come Back”. L'evento prenderà il via a partire dalle 20:30 con apericena a buffet al prezzo di 20 euro con drink incluso. Dalle 22:30 ingresso libero con la Disco Hit di Andrea Pandis'Jay, Leo Deejay e la voce di Alessio Parigi. Info e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Party "Come Back" alla Terrazza MartiniAlla Terrazza Martini torna il party “Come Back”, che vi attende con un apericena a buffet a 20 euro con drink su prenotazione.