Closing Party alla Terrazza Martini

Sabato 16 maggio si terrà il Closing Party alla Terrazza Martini Cocktail Firenze, un evento che si svolgerà a partire dalle 22. La serata prevede un apericena con canto e ballo, accompagnato da un buffet privato al costo di 25 euro, con acqua e una bottiglia di vino ogni quattro persone. La location è conosciuta come una delle principali notti di Firenze, offrendo un’atmosfera vivace e festosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sabato 16 MaggioCLOSING PARTY Terrazza Martini Cocktail FirenzeNotte Top di Firenze Apericena Canto e Ballo Buffet privato €25 Incluso acqua è una bottiglia di vino ogni 4 persone Dalle ore 22.30 INGRESSO LIBERO Disco con Super Dj SACCHI M. Dj SIMONE P.Festeggia con noi Compleanni Addio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Party "Come back" alla Terrazza Martini Leggi anche: Alla Terrazza Martini il party "Come Back" Argomenti più discussi: Boss Doms, il Casacon è glam con lo storico partner in crime di Achille Lauro; Rimini e Provincia. Gli eventi del fine settimana; Nightlife nelle Marche: eventi principali del weekend 8-10 maggio 2026; Nightlife nelle Marche: gli eventi imperdibili del weekend 8-10 maggio.