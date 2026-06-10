insta360 luna ultra la videocamera che sembra uscita da wall e e porta il cinema in tasca

Notizia in breve

Una nuova videocamera, chiamata Insta360 Luna Ultra, è stata presentata sul mercato. La fotocamera, dal design compatto e futuristico, permette di registrare video in alta qualità e di catturare immagini a 360 gradi. È dotata di funzioni avanzate per lo streaming e la stabilizzazione delle immagini. La Luna Ultra si rivolge a utenti che desiderano portare la produzione video in modo semplice e portatile, offrendo funzionalità tipiche di dispositivi più grandi e costosi.