Insta360 il pesce d’aprile è virale | la Nuna non esiste ma ecco la vera Luna Ultra – Il video

Negli ultimi giorni si è diffusa una notizia virale tra i creatori di contenuti online riguardante un nuovo dispositivo. Per quasi un mese, molti hanno atteso il lancio di un prodotto chiamato Nuna, fissando la data di uscita al 31 aprile, giorno inesistente nel calendario. Tuttavia, si è scoperto che l’annuncio era uno scherzo per il pesce d’aprile, e il dispositivo in questione, chiamato Luna Ultra, non esiste.

Per quasi un mese i creator e hanno aspettato l’uscita di un nuovo prodotto, segnandosi la data di uscita senza però accorgersi che quella data ( 31 aprile ) in realtà non esiste, e non esiste nemmeno il prodotto: la tanto attesa Insta360 Nuna è uno scherzo. Un’operazione di marketing deliberata, costruita per generare attenzione attorno al brand Insta360 senza dover presentare ufficialmente un prodotto. Un “falso leak”, insomma, che sfrutta le dinamiche tipiche dell’informazione tech: anticipazioni, indiscrezioni, immagini rubate. Solo che qui il leak è parte della strategia. Un pesce d’aprile perfetto. La action cam Insta360 Nuna è stata annunciata il 1° aprile ma nessuno ha fatto caso alla data.🔗 Leggi su Open.online

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