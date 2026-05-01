Insta360 Luna Ultra | arriva la pocket cam con sensore da 1 pollice

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Insta360 ha annunciato Luna Ultra, una nuova videocamera compatta dotata di un sensore da 1 pollice e di lenti Leica. La fotocamera presenta un design modulare e permette di registrare video in risoluzione 8K. Rispetto ad altri modelli sul mercato, si distingue per le caratteristiche tecniche e il formato compatto. La Luna Ultra si pone come una delle alternative per chi cerca una camera pocket con elevate prestazioni.

? Cosa sapere Insta360 presenta Luna Ultra con sensore da 1 pollice e lenti Leica.. Il design modulare e il video 8K sfidano la linea DJI Osmo Pocket.. Immagini reali e dettagliate dei menu di sistema svelano finalmente le caratteristiche della nuova Insta360 Luna Ultra, la pocket cam che punta a superare la concorrenza di DJI grazie a un sensore da 1 pollice e lenti Leica. Dopo i primi accenni avvenuti durante il NAB Show 2026, la verità sulla serie Luna è emersa nelle ultime ore attraverso scatti concreti che mostrano l’interfaccia software e l’estetica del dispositivo. La sfida tecnologica si gioca su un hardware ambizioso: una lente con apertura f1.🔗 Leggi su Ameve.eu

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