Insta360 Luna Ultra | arriva la pocket cam con sensore da 1 pollice

Insta360 ha annunciato Luna Ultra, una nuova videocamera compatta dotata di un sensore da 1 pollice e di lenti Leica. La fotocamera presenta un design modulare e permette di registrare video in risoluzione 8K. Rispetto ad altri modelli sul mercato, si distingue per le caratteristiche tecniche e il formato compatto. La Luna Ultra si pone come una delle alternative per chi cerca una camera pocket con elevate prestazioni.

? Cosa sapere Insta360 presenta Luna Ultra con sensore da 1 pollice e lenti Leica.. Il design modulare e il video 8K sfidano la linea DJI Osmo Pocket.. Immagini reali e dettagliate dei menu di sistema svelano finalmente le caratteristiche della nuova Insta360 Luna Ultra, la pocket cam che punta a superare la concorrenza di DJI grazie a un sensore da 1 pollice e lenti Leica. Dopo i primi accenni avvenuti durante il NAB Show 2026, la verità sulla serie Luna è emersa nelle ultime ore attraverso scatti concreti che mostrano l’interfaccia software e l’estetica del dispositivo. La sfida tecnologica si gioca su un hardware ambizioso: una lente con apertura f1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Insta360 Luna Ultra: arriva la pocket cam con sensore da 1 pollice Notizie correlate DJI Osmo Pocket 4: arriva il nuovo sensore da un pollice il 16 aprileIl produttore di tecnologia video DJI ha confermato ufficialmente il lancio della nuova famiglia di videocamere Osmo Pocket 4 per il prossimo 16... DJI Osmo Pocket 4: il sensore da 1 pollice sfida gli smartphoneDJI ha svelato ufficialmente la nuova Osmo Pocket 4, una videocamera tascabile che punta a colmare il divario tra la praticità degli smartphone e le... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Insta360, il pesce d'aprile è virale: la Nuna non esiste, ma ecco la vera Luna Ultra - Il video; Insta360 Luna Ultra, ancora anticipazioni confermano approccio modulare; Insta360 Luna Ultra: tutti i dettagli prima del lancio; Insta360 Luna Ultra, ormai ci siamo: svelate le principali specifiche. Prototipo Insta360 Luna Ultra: video 8K, zoom 20-60 mm per rivaleggiare con Pocket 4 Pro; controlli uniciNuove immagini trapelate del prototipo Insta360 Luna Ultra rivelano ciò che i video hands-on non ci hanno detto: capacità video 8K e una fotocamera con zoom 3x senza perdita di 6x progettata per compe ... notebookcheck.it Fughe di video Insta360 Luna Ultra nel mondo reale: zoom 6x, variante di colore Panda confermata?Gli ultimi video hands-on trapelati di Insta360 Luna Ultra rivelano una colorazione bianca Panda e un sistema a doppia fotocamera con zoom 6x nel sensore. Progettata per competere con la DJI Osmo Po ... notebookcheck.it Insta360 Luna Ultra, ancora anticipazioni "confermano" approccio modulare x.com Dallo scherzo della "Nuna" con zoom 1200x alla realtà della Luna Ultra con ottiche Leica: l'operazione di marketing che ha beffato il mondo tech - facebook.com facebook