Insta360 Luna non userete più lo smartphone per fare i video

Notizia in breve

Insta360 ha annunciato l’ingresso nel mercato delle pocket camera stabilizzate con il lancio di Luna, una nuova linea di dispositivi progettati per creator, videomaker, vlogger e professionisti dei social media. La novità permette di realizzare video senza l’uso dello smartphone, puntando su stabilizzazione e portabilità. La linea Luna si rivolge a chi cerca strumenti compatti e performanti per la creazione di contenuti video.