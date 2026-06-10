Insta360 Luna non userete più lo smartphone per fare i video
Insta360 ha annunciato l’ingresso nel mercato delle pocket camera stabilizzate con il lancio di Luna, una nuova linea di dispositivi progettati per creator, videomaker, vlogger e professionisti dei social media. La novità permette di realizzare video senza l’uso dello smartphone, puntando su stabilizzazione e portabilità. La linea Luna si rivolge a chi cerca strumenti compatti e performanti per la creazione di contenuti video.
Insta360 entra ufficialmente nel mercato delle pocket camera stabilizzate con Luna, una nuova famiglia di dispositivi pensata per creator, videomaker, vlogger e professionisti dei social media. Dopo anni di esperienza maturata nel settore delle action cam e delle videocamere a 360 gradi, l’azienda cinese sceglie ora di confrontarsi direttamente con la categoria dominata dalla serie Osmo Pocket di DJI, proponendo una soluzione che punta tutto su modularità, versatilità e integrazione con l’ecosistema software e hardware del marchio. Alcuni componenti possono infatti essere separati o sostituiti, consentendo di adattare la videocamera a differenti scenari di utilizzo. 🔗 Leggi su Panorama.it
Samsung S26 Ultra Has a Secret Portrait Mode
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