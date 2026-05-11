Insta360 Snap | innovativi schermi per creare selfie perfetti con la fotocamera posteriore dello smartphone

Un nuovo accessorio permette di utilizzare la fotocamera posteriore dello smartphone per scattare selfie senza dover rinunciare alla qualità dell’immagine. Si tratta di Insta360 Snap, uno schermo innovativo che si collega al dispositivo per consentire di vedersi durante le riprese. La tecnologia mira a migliorare la qualità dei selfie sfruttando la fotocamera posteriore, solitamente preferita per le sue capacità rispetto a quella anteriore.

Gli smartphone sono dotati di fotocamere posteriori ottime, ma quasi tutti creano selfie con la fotocamera anteriore (nonostante la qualità inferiore) poiché con la posteriore è impossibile vedersi durante le riprese. Insta360 Snap è la soluzione.Il dispositivo si fissa magneticamente al retro.🔗 Leggi su Today.it

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