Alibaba ha annunciato la creazione di un nuovo impero digitale, con investimenti in diverse aree tecnologiche e commerciali. L’azienda ha comunicato di voler espandere le sue attività in settori come l’intelligenza artificiale, il cloud computing e il commercio elettronico, rafforzando la sua presenza internazionale. La notizia è stata diffusa tramite comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui piani specifici o sui tempi di attuazione.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo. La puntata di questa settimana parla della trasformazione dell’impero di Alibaba. L’azienda fondata da Jack Ma sta progressivamente abbandonando l’e-commerce per puntare sull’ intelligenza artificiale. Non a caso è in corso una profonda ristrutturazione dell’intero gruppo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideAsia – Il nuovo impero di Alibaba

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Alibaba Unveils Qwen3.6-Plus to Accelerate Agentic AI Deployment for Enterprises and Alibaba’s AI Applications

Barron Trump punta sul business: ecco il nuovo impero delle bevandeUn giovane studente della NYU, di 20 anni, si prepara a entrare nel settore delle bevande con il lancio di Sollos, un nuovo marchio di yerba mate con...