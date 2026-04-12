Barron Trump punta sul business | ecco il nuovo impero delle bevande

Un giovane studente della NYU, di 20 anni, si prepara a entrare nel settore delle bevande con il lancio di Sollos, un nuovo marchio di yerba mate con sede a Palm Beach. La sua proposta mira a offrire una bevanda energetica e rinfrescante, pronta a competere nel mercato. La presentazione del prodotto avviene in un momento in cui il settore delle bevande naturali e salutari sta registrando un crescente interesse tra i consumatori.

Barron Trump, ventenne studente della business school alla NYU, sta per lanciare nel mercato delle bevande Sollos, un brand di yerba mate con sede a Palm Beach. L’iniziativa si inserisce in un quadro finanziario familiare che ha generato 1,4 miliardi di dollari in un anno e tre mesi di governo Trump, evidenziando una gestione del potere che si intreccia direttamente con la capacità di generare profitti privati attraverso licenze di nomi e investimenti strategici. L’espansione commerciale della dinastia Trump tra criptovalute e nuovi mercati. Il patrimonio della famiglia Trump non si limita alla gestione immobiliare o ai media, ma si è trasformato in una macchina da incasso globale che sfrutta il prestigio del nome presidenziale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barron Trump punta sul business: ecco il nuovo impero delle bevande ChatGPT: Pubblicità anche nella versione gratuita, OpenAI punta su un nuovo modello di business per la sua AI.ChatGPT ha introdotto le prime inserzioni pubblicitarie per gli utenti della versione gratuita, segnando una svolta nella strategia di monetizzazione... Leggi anche: Il business dei box auto: ecco dove rendono più delle case