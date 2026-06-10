Tre persone sono state arrestate dopo un inseguimento di sette chilometri tra Posillipo, Fuorigrotta e Mergellina. Durante la fuga, i sospetti hanno ignorato l’alt dei carabinieri, attraversato incroci con il rosso e speronato due auto delle forze dell’ordine. L’episodio ha causato scompiglio tra i residenti e il traffico nella zona occidentale di Napoli. Le autorità hanno fermato i fuggitivi al termine dell’inseguimento.

Seminano il panico tra le strade della zona occidentale di Napoli, ignorano l’alt dei carabinieri, attraversano incroci con il rosso e speronano due pattuglie. Due militari feriti, tre uomini arrestati dopo una lunga caccia conclusa nei pressi della stazione di Mergellina. Una fuga lunga quasi sette chilometri tra Posillipo, Fuorigrotta e Mergellina, conclusa con due auto dei carabinieri danneggiate, due militari feriti e tre persone arrestate. È accaduto nella periferia occidentale di Napoli, dove un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione che ha attraversato alcune delle principali arterie cittadine. Tutto è iniziato dopo una segnalazione al 112 che indicava la presenza di tre persone sospette aggirarsi tra le auto in sosta nel quartiere Posillipo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Inseguimento da film tra Posillipo, Fuorigrotta e Mergellina: tre arresti dopo 7 chilometri di fuga

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