Lunedì 13 aprile, sulla Strada Provinciale 275 nel cassinate, tre uomini sono stati arrestati dopo un inseguimento che ha portato a una fuga pericolosa. Durante la corsa, il veicolo coinvolto si è scontrato contro un cordolo stradale. Insieme all’arresto, sono stati recuperati alcuni gioielli che si ritiene fossero stati rubati. L’incidente ha coinvolto più mezzi e ha causato un blocco temporaneo della strada.

Tre uomini sono stati arrestati lunedì 13 aprile dopo una fuga pericolosa avvenuta sulla Strada Provinciale 275 nel cassinate, culminata con uno scontro contro un cordolo stradale. Il gruppo, accusato di truffa aggravata, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale, aveva messo in fuga le pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri dopo aver raggirato un’anziana signora a Teramo. L’operazione coordinata tra il Commissariato di P.S. e l’Arma dei Carabinieri è scattata durante un normale servizio di controllo del territorio. Quando gli agenti hanno intimato l’alt all’auto dei sospettati, il conducente ha deciso di non fermarsi, dando inizio a una corsa folle.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle e gioielli recuperati: tre arresti dopo l’inseguimento

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