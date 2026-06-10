Un inseguimento a Napoli tra Posillipo e Fuorigrotta ha portato all’arresto di tre persone. Durante la fuga, l’auto ha speronato due pattuglie di polizia, causando il ferimento di alcuni militari. L’incidente ha portato all’arresto dei soggetti coinvolti, mentre le forze dell’ordine hanno riportato ferite lievi. La scena si è conclusa con il fermo dei tre uomini e il recupero del veicolo coinvolto.

Napoli, inseguimento tra Posillipo e Fuorigrotta: auto in fuga sperona due pattuglie, tre arresti e militari feriti. Napoli, inseguimento notturno tra le strade della zona occidentale. Un lungo e pericoloso inseguimento ha attraversato la periferia occidentale di Napoli, con un epilogo segnato da tre arresti e due Carabinieri feriti. La vicenda si è sviluppata nella notte tra Posillipo, Fuorigrotta e Mergellina, coinvolgendo numerose pattuglie del Nucleo Radiomobile. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. La segnalazione e il primo controllo. Tutto inizia a Posillipo, dove arriva una segnalazione al 112 per la presenza di tre persone sospette che si aggiravano tra le auto parcheggiate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Puntomagazine.it - Inseguimento choc a Napoli, auto sperona gazzelle: tre arresti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inseguimento a 200 km/h tra Napoli e provincia: arrestati due giovani con droga e targa straniera

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Folle inseguimento a Milano: sperona i carabinieri con l'auto piena di coca

Cerignola, 50enne in fuga per 40 km sperona l'auto della polizia: l'epilogo dell'inseguimentoUn uomo di 50 anni è stato fermato a Cerignola dopo un inseguimento di circa 40 chilometri.

Si parla di: Rubano un’auto e danno vita ad un inseguimento con la polizia: scoperta choc dopo l’arresto.

Napoli, inseguimento a 200 km/: arrestati due giovaniUn inseguimento a folle velocità tra diverse strade della provincia di Napoli si è concluso con l'arresto di due ragazzi di 20 e 19 anni. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano li hanno ... tgcom24.mediaset.it

Camorra, boss De Micco arrestato dopo inseguimento choc. fotoNapoli – I carabinieri di Poggioreale, dopo un rocambolesco inseguimento, hanno arrestato a Napoli il ricercato Salvatore De Micco, 29 anni, ritenuto il reggente dell’omonimo clan camorristico attivo ... affaritaliani.it