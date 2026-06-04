Un uomo di 50 anni è stato fermato a Cerignola dopo un inseguimento di circa 40 chilometri. Durante la fuga, ha speronato un'auto della polizia e ha causato lesioni a un agente. L’uomo era ricercato per aver rubato un’auto e per resistenza alle forze dell’ordine. Alla fine, è stato arrestato e portato in custodia.

Eseguito un arresto a Cerignola (Foggia), dove un uomo di 50 anni è stato fermato dopo un lungo inseguimento per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, fuga pericolosa e ricettazione di un’auto rubata. L’episodio si è verificato nella notte tra la provincia di Bari e la S.S. 16 Bis in direzione Foggia, dove il veicolo è stato intercettato e bloccato dagli agenti. Operazione della Polizia di Stato: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato P.S. di Cerignola sono proseguite senza sosta. Durante uno di questi servizi, il personale della squadra volanti ha notato una Hyundai Tucson che procedeva a velocità elevata sulla S. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cerignola, 50enne in fuga per 40 km sperona l'auto della polizia: l'epilogo dell'inseguimento

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