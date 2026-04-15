Un inseguimento per le strade di Milano si è concluso con un arresto. Un uomo ha tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri, speronando la loro auto e proseguendo la fuga con un veicolo carico di droga. Alla fine, è stato fermato e trovato in possesso di oltre 20 chilogrammi di cocaina nascosta nell’auto.

Ha tentato di sottrarsi a un controllo stradale, dando vita ad un pericoloso inseguimento, al termine del quale è stato bloccato e sopreso con oltre 20 chilogrammi di cocaina nell'auto. E' accaduto nel pomeriggio di lunedì 13 aprile a Milano, dove un cittadino marocchino di 39 anni è stato arrestato. A individuare l'uomo sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Corsico. Durante un normale controllo alla circolazione lungo la Ss35 dei Giovi, i militari hanno notato un'auto di grossa cilindrata che procedeva a velocità sostenuta nel traffico e hanno intimato l'alt. Invece di fermarsi, il conducente è fuggito a gran velocità percorrendo diverse arterie stradali, effettuando sorpassi azzardati e attraversando rotatorie in contromano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Folle inseguimento a Milano: sperona i carabinieri con l'auto piena di coca

Folle Inseguimento di Polizia e Carabinieri a Roma

Notizie correlate

Folle inseguimento sulla Statale: sperona i carabinieri con 21 chili di coca nell'autoAveva 21 chili di coca nel doppiofondo del bagagliaio dell’auto, quando ha capito che i carabinieri stavano per fermarlo ha (prima) spinto a...

Auto non si ferma a posto di blocco e sperona auto dei carabinieri: folle inseguimento all'albaUn inseguimento tra un'auto e i carabinieri si è verificato questa mattina all'alba a Bari, La corsa è terminata con il fuggitivo fermato su viale...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Assalto notturno a un megastore di elettronica: inseguimento da film da Vittuone a Milano, un arresto; Fuga folle a 140 km/h tra i paesi: contromano e semafori rossi, e l'auto si ribalta. Il video dell'inseguimento; Fuga folle a 140 km/h tra i paesi: contromano e semafori rossi, e l'auto si ribalta. Il video dell'inseguimento; Inseguimento a folle velocità tra i comuni della Bergamasca: l'auto in fuga si ribalta.

Folle inseguimento sulla Statale: sperona i carabinieri con 21 chili di coca nell'autoAveva 21 chili di coca nel doppiofondo del bagagliaio dell’auto, quando ha capito che i carabinieri stavano per fermarlo ha (prima) spinto a tavoletta sull’acceleratore, poi ha speronato le gazzelle. milanotoday.it

Assalto notturno a un megastore di elettronica: inseguimento da film da Vittuone a Milano, un arrestoFolle inseguimento nella notte tra Vittuone, comune dell'hinterland ovest, e Milano. Nasce tutto dopo un tentato assalto a un megastore di elettronica, che si è concluso con il sequestro di un'auto, ... milanotoday.it

Rimini, un folle inseguimento del furgone dello spacciatore: sequestrati oltre un chilo di cocaina e mezzo milione di euro - facebook.com facebook

Folle fuga nel traffico finisce con un incidente dopo l'inseguimento. Bloccati e denunciati, uno è minorenne. Avevano anche dei coltelli x.com