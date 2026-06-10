Sono 1800 le candidature arrivate per il progetto di insegnamento in Italia, tra cui una scuola di Librino considerata simbolo. Il programma mira a coinvolgere insegnanti volontari in aree svantaggiate, con l’obiettivo di migliorare il sistema scolastico. Le candidature sono state presentate da persone di diversa provenienza e formazione, tutte interessate a contribuire al cambiamento. La selezione avviene attraverso un processo di valutazione che verifica motivazione e competenze specifiche.

Cambi tu, cambiano loro, cambia il futuro. Tutto inizia da come decidi di guardare chi la società ha già etichettato come "difficile". Se lo sguardo si ferma al problema, rimarrà tale. Se invece si sceglie di vedere una potenzialità inespressa, le si dà finalmente il modo di fiorire. Offrire a bambine e bambini uguali opportunità a prescindere dal luogo di nascita è la missione di Teach For Italy Insegnare per l’Italia, l'organizzazione guidata dal direttore generale Antonio Piscopo. Insegnare è un esercizio quotidiano di fiducia, da dare e da ricevere. Significa entrare in classe ogni mattina sapendo che le proprie parole e la capacità di restare possono incidere e anche anche deviare il corso di una vita che sembrava già essere segnata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Feedpress.me - Insegnare per l’Italia: 1800 candidature e un futuro da cambiare. Come quello della scuola “simbolo” di Librino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I 10 brunch più particolari da provare in Italia e in Europa: da quello dove adottare gatti a quello nella giunglaIl brunch si conferma come un momento di ritrovo apprezzato, unendo la colazione e il pranzo in un’unica occasione di relax e socialità.

D’Aprile (Uil Scuola Rua): “I docenti insegnano, ma il personale ATA permette di insegnare. Insieme fanno la scuola”Durante tre giorni al Palacongressi di Riccione, più di 800 persone si sono riunite per il congresso di un sindacato del settore scolastico.

Argomenti più discussi: L’italiano nelle nuove Indicazioni nazionali dei licei; L’agency dei bambini nell’era dell’IA: sviluppare un’alfabetizzazione all’IA di base per ogni bambino; Anch’io sono la Protezione Civile: i campi scuola che formano i cittadini di domani; Come i piccoli pugliesi imparavano l’italiano.

Più laureati, stessa segregazione: la scuola italiana resta divisa per ceto reddit

Insegnare per l’Italia: 1800 candidature e un futuro da cambiare. Come quello della scuola simbolo di LibrinoTeach for Italy prepara la Summer School dopo l’incontro di tutta la community all’Istituto Pestalozzi di Catania: l’abbraccio e il sostegno per ricostruire la biblioteca incendiata ... msn.com

Il ddl Valditara approvato oggi in Senato è una legge vergogna che riporta l'Italia al Medioevo. Invece di rafforzare l'educazione sessuo-affettiva in un Paese segnato ogni giorno da femminicidi, violenza di genere e reati d'odio, la destra fa l'esatto contrario sub x.com