D’Aprile Uil Scuola Rua | I docenti insegnano ma il personale ATA permette di insegnare Insieme fanno la scuola

Durante tre giorni al Palacongressi di Riccione, più di 800 persone si sono riunite per il congresso di un sindacato del settore scolastico. La parola chiave scelta per il prossimo quadriennio è fiducia, tema centrale nei discorsi dei rappresentanti. Tra le dichiarazioni, una nota del segretario della sigla ha sottolineato il ruolo complementare di docenti e personale ATA nel funzionamento della scuola.

Tre giorni di congresso, oltre 800 persone al Palacongressi di Riccione e una sola parola scelta come bussola per il prossimo quadriennio: fiducia. Al XV congresso nazionale della Uil Scuola Rua, svoltosi dal 5 al 7 maggio, Giuseppe D’Aprile ha presentato la relazione con cui ha aperto e chiuso la sua riconferma alla guida del sindacato fino al 2030. Un documento che non si limita al bilancio dei quattro anni trascorsi, ma fissa le priorità dell’Agenda 26-30 su salari, precariato, sicurezza degli edifici e tutela del personale L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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