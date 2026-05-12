I 10 brunch più particolari da provare in Italia e in Europa | da quello dove adottare gatti a quello nella giungla

Il brunch si conferma come un momento di ritrovo apprezzato, unendo la colazione e il pranzo in un’unica occasione di relax e socialità. In Italia e in Europa si possono trovare vari locali che propongono esperienze uniche, come ambienti dedicati all’adozione di gatti o location immerse nella natura, come ambienti nella giungla. Questi locali offrono proposte particolari che attirano chi cerca un modo diverso di vivere il momento del pasto.

Il brunch rappresenta il perfetto equilibrio tra relax e socialità e riesce a unire due pasti tra i più amati degli italiani, la colazione e il pranzo. Ma cosa succede se si fa in un posto più iconico del solito? Fanpage.it ha selezionato 10 locali originali in Italia e in Europa dove vivere un'esperienza un po' diversa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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