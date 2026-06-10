inizia il mondiale suprematista

Mondiali 2026 Questa edizione della coppa del mondo sarà la più estesa, la più redditizia, la più inquinante e soprattutto la più escludente di sempre. Sarà un vero e proprio festival trumpiano Mondiali 2026 Questa edizione della coppa del mondo sarà la più estesa, la più redditizia, la più inquinante e soprattutto la più escludente di sempre. Sarà un vero e proprio festival trumpiano LA COPPA DEL MONDO 2026 sarà infatti la più estesa, la più redditizia, la più inquinante e soprattutto la più escludente di sempre. Un vero e proprio festival del suprematismo trumpiano. Per la prima volta il torneo mondiale si giocherà infatti in tre diversi paesi (Canada, Messico e Stati Uniti); e per la prima volta con 48 squadre, 12 giorni e ben 104 partite (la maggior parte delle quali, 78, negli Stati Uniti). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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