WEC 6h Imola | il Mondiale inizia con la ‘Festa Ferrari’

Il FIA World Endurance Championship prende il via dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove si disputa la prima gara della stagione, una prova di sei ore. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre e vetture, con la Ferrari presente tra i protagonisti. La corsa segna l’inizio di un nuovo campionato, con le vetture pronte a sfidarsi sui 4,9 km del circuito.

Una nuova stagione del FIA World Endurance Championship è pronta per iniziare dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Hypercar e LMGT3 sono attese in pista per la prima delle otto competizioni previste, un lungo percorso che si concluderà a novembre in Bahrain. Domenica si svolgerà la terza edizione della prova da sei ore sulle rive del Santerno, presente dal 2024 al posto di Monza. La pista lombarda ha ceduto il testimone all’impianto imolese dopo aver ospitato tre eventi (2021-2022-2023). Nel 2024 vinse la Toyota di Mike ConwayKamui KobayashiNick De Vries approfittando di una corsa segnata dalla pioggia che ha cambiato le carte in tavola.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, 6h Imola: il Mondiale inizia con la ‘Festa Ferrari’ Imola si scalda per il Mondiale Wec: test Ferrari davanti a tanti appassionatiProtagonista assoluta è la Ferrari, impegnata a rifinire i dettagli della sua Hypercar per difendere il blasone in un campionato che si preannuncia... Imola accende il WEC 2026. Debutti, città in festa e sfida tra big dell’endurance mondialeC’è un momento preciso, a Imola, in cui il motorsport smette di essere attesa e torna a essere presente. Argomenti più discussi: WEC | Imola Fan City Experience: ecco tutte le attività per la 6h 2026; Imola capitale dell’endurance. Al via il WEC 2026; Imola si trasforma nel tempio del Motorsport con il Wec. E la città sarà sorvolata dal dirigibile Goodyear; Con Imola Fan City Experience la città diventa cuore pulsante del Wec. Il bilancio del questore Ferrari alla festa per i 174 anni della polizia. Focus su «mala movida» e giovani - facebook.com facebook