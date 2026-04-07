Miranda Priestly è pronta a riprendersi il trono. Il trailer finale de Il Diavolo veste Prada 2 è stato lanciato in grande stile, accompagnato dalle note dell’inedito brano “Runway”, interpretato da Lady Gaga e Doechii. Un connubio pop perfetto per incorniciare il ritorno di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci negli uffici della rivista più temuta al mondo. Il lancio del film è supportato da un tour promozionale globale che ha già toccato Città del Messico e Tokyo, con tappe imminenti a Seul, Shanghai, e le grandi premiere di New York e Londra. Per i fan più attenti allo stile, è già disponibile un lookbook ufficiale che raccoglie tutti gli outfit sfoggiati dal cast durante gli eventi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il Diavolo veste Prada 2: il trailer finale sfila sulle note di Lady Gaga mentre inizia il tour mondiale

Il Diavolo veste Prada 2: il trailer e le prime foto delle attrici durante il tour internazionaleMeryl Streep e Anne Hathaway hanno dato il via al tour mondiale del nuovo film 20th Century Studios Il Diavolo Veste Prada 2 a Città del Messico,...

Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway torna a lavorare a Runway nel trailer finaleIl 29 aprile arriverà nei cinema italiani l'atteso sequel della commedia con star il cast guidato da Meryl Streep nel ruolo di Miranda Priestley.

Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2, il trailer finale è fuori: lo scandalo di Miranda, la sfilata di moda a Milano e la nuova canzone di Lady Gaga; Lady Gaga e Doechii firmano Runway nel nuovo trailer de Il Diavolo Veste Prada 2; Il Diavolo Veste Prada 2, Andy torna a Runway e scopre lo scandolo di Miranda: sorpresa Lady Gaga; Il Diavolo Veste Prada 2: il trailer definitivo con la canzone di Lady Gaga Runway.

Nel trailer finale de ‘Il diavolo veste Prada 2’ c’è un nuovo brano di Lady Gaga (con Doechii)Il sequel del film culto del 2006 arriva in sala il 29 aprile, ma intanto possiamo ascoltare parte della collaborazione inedita tra Mother Monster e la Swamp Princess, in attesa della colonna sonora ... rollingstone.it

Il Diavolo Veste Prada 2, Andy torna a Runway e scopre lo scandolo di Miranda: sorpresa Lady GagaNel trailer finale de Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway torna a Runway tra ricordi e nuove sfide, mentre Lady Gaga firma la colonna sonora del film. libero.it

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