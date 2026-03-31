Mondiali 2026 ci sarà anche Taremi con il suo Iran? Infantino avverte | Parteciperanno alla Coppa del Mondo

Il presidente della FIFA ha confermato che l’Iran parteciperà ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti. La competizione si svolgerà a giugno e luglio del prossimo anno. Non sono stati forniti dettagli su eventuali restrizioni o condizioni specifiche riguardanti la partecipazione dell’Iran alla manifestazione. La conferma ufficiale riguarda la presenza della nazionale asiatica alla prossima edizione del torneo.

Inter News 24 Mondiali 2026, ci sarà anche Taremi con il suo Iran? Infantino sicuro sulla presenza della nazionale asiatica negli Stati Uniti a giugno. Il percorso di avvicinamento ai Mondiali 2026, che si disputeranno negli Stati Uniti, Messico e Canada, ha preso una piega inaspettata, intrecciando dinamiche sportive e delicate questioni geopolitiche. Durante l’amichevole tra Iran e Costa Rica in Turchia, il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha deciso di intervenire personalmente per spegnere le polemiche internazionali che hanno coinvolto la nazionale iraniana, chiarendo una volta per tutte la sua partecipazione al torneo. Le frizioni politiche e le dichiarazioni di Trump. 🔗 Leggi su Internews24.com

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