Il presidente della FIFA ha annunciato che l’Iran prenderà parte ai Mondiali del 2026. La competizione si terrà in Nord America e coinvolgerà 48 squadre. La partecipazione iraniana è stata confermata ufficialmente, mentre i dettagli sulla fase di qualificazione devono ancora essere definiti. La prossima edizione del torneo vedrà un aumento delle squadre rispetto alle edizioni precedenti.

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© Calcionews24.com - Iran ai Mondiali 2026, Infantino annuncia: «Parteciperanno alla Coppa del Mondo!». Il nuovo scenario per l’inizio della competizione

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