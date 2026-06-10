Il presidente della FIFA ha dichiarato che i Mondiali di quest'anno saranno tra i più spettacolari, senza una squadra favorita chiaramente emergente. Ha espresso soddisfazione per la partecipazione dell’Iran, sottolineando l’assenza di una nazione dominante. La competizione si svolgerà in diverse città e coinvolgerà numerose squadre da tutto il mondo. La fase di qualificazione si è conclusa con diverse sorprese e variazioni nelle previsioni iniziali.

CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) - "Sono sicuro che questo sarà uno dei Mondiali più spettacolari, perché non c'è una favorita nettamente definita. Ci sono Spagna, Francia, Portogallo, Argentina, Brasile, e poi Giappone, Marocco, Ecuador e persino la Norvegia, che potrebbero rappresentare una sorpresa, in quella che sarà la prima Coppa del Mondo ospitata da tre Paesi". La vigilia dei Mondiali 2026 si apre nel segno dell'attesa, dell'incertezza e della dimensione globale di un torneo destinato a entrare nella storia. A Città del Messico, a 24 ore dal calcio d'inizio (Messico-Sudafrica ore 21.00) della Coppa del Mondo ospitata da Messico, Canada e Stati Uniti, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha presentato l'edizione più ampia e ambiziosa di sempre, tra aspettative sportive, richiami all'unità e questioni organizzative ancora al centro del dibattito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Infantino alla vigilia dei Mondiali "Non c'è una favorita, felice per l'Iran"

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