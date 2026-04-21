L'Iran risponde a Infantino e alla FIFA sulla presenza ai Mondiali 2026 | resta aperta l’ipotesi rinuncia

L’Iran ha risposto alle dichiarazioni del presidente della FIFA sulla partecipazione ai Mondiali 2026, senza confermare ufficialmente la presenza. Il governo iraniano ha espresso preoccupazioni legate alla sicurezza negli Stati Uniti, paese che ospiterà il torneo. Mentre la FIFA resta sicura sulla partecipazione delle squadre, l’Iran non ha escluso la possibilità di rinunciare all’evento. La questione rimane aperta e al momento non ci sono decisioni definitive.

L'Iran non scioglie i dubbi sulla partecipazione ai Mondiali 2026: pesa il nodo sicurezza negli USA. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è sicuro ma il governo iraniano non ha scartato l’ipotesi di rinuncia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Infantino sulla presenza dell’Iran ai Mondiali: “Ci sarà, lo sport deve stare fuori dalla politica”Il presidente FIFA, Gianni Infantino, conferma la presenza dell’Iran ai Mondiali 2026nonostante le tensioni geopolitiche. L’Iran annuncia che parteciperà ai Mondiali 2026 ad una condizione: “Ma la FIFA non ci risponde”Teheran attende la risposta della FIFA sul possibile spostamento delle partite dagli USA al Messico: senza garanzie concrete sulla sicurezza, il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’Iran dopo gli attacchi di Trump alla Meloni: Perché dovremmo fare del male all’Italia?; Perché dovremmo colpirla? Amiamo l’Italia: la diplomazia social dell’Iran; L’Iran farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti, l’ambasciata risponde: Amiamo il popolo italiano e la Sardegna; Pahlavi: Contatti con l’Iran, sono pronto a tornare per l’assalto finale al regime. Guerra, Trump scarica Meloni: Cosa farà quando l’Iran colpirà l’Italia?. Ma Teheran risponde a tono. L’Europa ha un piano per Hormuz22.47 - Piano europeo post guerra per liberare navi a HormuzI Paesi europei stanno elaborando un piano per un'ampia coalizione che contribuisca a liberare la ... thesocialpost.it L'Iran risponde a Trump: Non può escluderci, dovrebbe esserlo chi non garantisce la sicurezzaSi accende il caso attorno alla partecipazione della nazionale di calcio dell'Iran al Coppa del Mondo FIFA 2026. Dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha messo in ... tuttomercatoweb.com E se la maggioranza dicesse sì alla missione in Iran senza l’avallo dell’Onu “Sarebbe una forzatura rispetto a quanto previsto dalla Carta”, risponde Gaetano Azzariti, docente di Diritto costituzionale all’Università Sapienza di Roma. L'intervista di Luca De Ca - facebook.com facebook Donald Trump chiama, l'Iran non risponde. Per ora. Il presidente degli Stati Uniti annuncia l'invio di una delegazione in Pakistan per il secondo round di negoziati. Teheran, però, non conferma al momento la presenza al tavolo. Nello Stretto di Hormuz, paralizz x.com