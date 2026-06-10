Il presidente della FIFA ha espresso soddisfazione per la partecipazione dell'Iran ai Mondiali 2026, sottolineando di aver assistito alla squadra in Turchia a marzo. Ha aggiunto di aver pensato che, se fosse stato per lui, l'Iran avrebbe viaggiato in bus per raggiungere la competizione. Riguardo all'arbitro somalo coinvolto in un caso recente, ha definito la situazione come sfortunata. Non sono state fornite altre informazioni sui dettagli degli eventi o delle decisioni.

Città del Messico, 10 giu. (Adnkronos) - "Vorrei dire che, per quanto riguarda l'Iran, sono molto contento, perché sono andato a vedere la nazionale iraniana in Turchia a marzo di quest'anno. Dicevano che l'Iran non sarebbe potuto venire ai Mondiali, ma io ho promesso loro che sarebbero venuti e che, se necessario, avrei preso un autobus per Teheran e li avrei accompagnati qui. La loro risposta è stata: "Prenderemo l'autobus e, se necessario, guideremo noi stessi. Ci siamo qualificati e vogliamo giocare". Questo è lo spirito del calcio". Queste le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino in conferenza stampa a Città del Messico alla vigilia dell'inizio dei Mondiali 2026, l'11 giugno allo stadio Azteca tra Messico e Sudafrica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mondiali 2026, Infantino: "Felice per l'Iran, li avrei portati in bus. L'arbitro somalo? Caso sfortunato"

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