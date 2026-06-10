Indennità per partite Iva | aiuto per i cali di fatturato

Un nuovo sostegno arriva ai lavoratori autonomi con partita IVA in difficoltà a causa dei cali di fatturato. La misura prevede un aiuto di sei mesi, calcolato come il 25% della media dei redditi degli ultimi mesi. La richiesta può essere presentata online e si rivolge a chi ha subito una riduzione significativa delle entrate. L’obiettivo è fornire un supporto temporaneo ai lavoratori autonomi in difficoltà economica.

DOMANDE ISCRO. La misura è dedicata ai lavoratori autonomi in difficoltà. Il sostegno erogato per 6 mesi è pari al 25% della media dei redditi precedenti. Come spiega l’Inps, l’indennità è erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda e non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa. L’importo della misura è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. In base alle anticipazioni, per l’anno in corso l’importo dovrebbe essere compreso tra un minimo di 255 euro e un massimo di 817,69 euro mensili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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