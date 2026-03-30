Indennità di maternità per le partite Iva come chiederla e quanto vale l’assegno a seconda della cassa previdenziale

L’indennità di maternità è prevista per le lavoratrici titolari di partita Iva, senza distinzione tra regime fiscale ordinario o forfettario. Per richiederla, bisogna presentare una domanda alla cassa previdenziale di riferimento. L'importo dell’assegno varia in base alla cassa di iscrizione e alle contribuzioni versate, senza differenze legate al tipo di regime fiscale adottato.

L’ indennità di maternità spetta alle lavoratrici dotate di partita Iva indipendentemente dal regime fiscale che hanno scelto (ordinario o forfettario). La procedura per poterlo richiedere varia a seconda della cassa previdenziale alla quale la singola professionista è iscritta, mentre l’ ammontare dell’assegno è condizionato dal reddito che è stato dichiarato nel corso degli ultimi anni. Il periodo indennizzato copre solitamente i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre successivi a quella effettiva. Indennità di maternità, quanto spetta a chi ha la partita Iva. Le libere professioniste senza cassa iscritte alla Gestione Separata Inps possono ottenere un’indennità di maternità pari all’ 80% del reddito giornaliero prodotto nel corso dei dodici mesi precedenti l’inizio del congedo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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