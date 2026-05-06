Airpack c’è l’accordo | ai 41 lavoratori pacchetto di indennità e aiuto a trovare una nuova occupazione

Dopo quasi tre mesi di trattative intense, si è conclusa la vertenza Airpack. L’azienda ha raggiunto un accordo che prevede un pacchetto di indennità per i 41 lavoratori coinvolti e un aiuto nella ricerca di una nuova occupazione. La discussione tra le parti ha portato a un risultato che riguarda direttamente i dipendenti e le modalità di gestione del loro futuro professionale.

Ossago Lodigiano, 6 maggio 2026 – Si chiude dopo quasi tre mesi di trattativa durissima la vertenza Airpack. Lunedì alle 21, l’assemblea dei lavoratori riunita in presidio davanti ai cancelli dello stabilimento ha approvato all’unanimità l’ipotesi di accordo siglata poche ore prima in Regione Lombardia. La trattativa, avviata il 16 febbraio scorso con l’annuncio della mobilità per 41 addetti dell’azienda specializzata nella produzione di imballaggi protettivi in polietilene e polipropilene si è scontrata per settimane con una chiusura aziendale netta e un presidio permanente h24 organizzato dalle sigle Filctem Cgil e Femca Cisl. L’accordo. Il braccio di ferro si è sbloccato lunedì dopo un confronto di quattro ore negli uffici regionali, alla presenza delle segreterie territoriali e dei rappresentanti legali della proprietà.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Airpack, c’è l’accordo: ai 41 lavoratori pacchetto di indennità e aiuto a trovare una nuova occupazione Notizie correlate Ossago Lodigiano, Airpack e i 41 lavoratori a rischio: scatta la protesta contro la chiusuraOssago Lodigiano (Lodi), 24 febbraio 2026 – Dopo l’annunciata chiusura della ditta Airpack di Ossago Lodigiano, comunicata il 16 febbraio 2026 e... Airpack, una Pasquetta per resistere: ma ora sul futuro dei 41 dipendenti c’è un cauto ottimismoOssago Lodigiano (Lodi), 7 aprile 2026 – Una grigliata, qualche sorriso, strette di mano e parole di incoraggiamento. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Airpack, c’è l’accordo: ai 41 lavoratori pacchetto di indennità e aiuto a trovare una nuova occupazione; Airpack, a Ossago Lodigiano la trattativa è in stallo: resta il no alla cassa. L’ora X? L'incontro in programma giovedì 30 aprile; Nulla di fatto alla Airpack di Ossago: ennesimo summit a vuoto. Lunedì l’ultima campana. Airpack, c’è l’accordo: ai 41 lavoratori pacchetto di indennità e aiuto a trovare una nuova occupazioneDopo tre mesi di trattativa durissima trovata un’intesa in sede di Regione Lombardia: successivamente l’ok all’unanimità da parte dell’assemblea dei lavoratori. I sindacati: Resta il danno per il ter ... ilgiorno.it Vertice sul caso Airpack: dall’azienda c’è chiusura totale e il Ceo nemmeno si presentaOSSAGO La multinazionale belga non vuole valutare nessuna alternativa che non sia la fine definitiva dell’impianto ... ilcittadino.it Vertice sul caso Airpack: dall’azienda c’è chiusura totale e il Ceo nemmeno si presenta x.com Ora presso la Sede di Regione Lombardia è in corso un ulteriore incontro per cercare di trovare soluzioni sulla vicenda Airpack. Insieme ai delegati e alle strutture territoriali sono presenti là Segreterie Regionali a supporto. No ai licenziamenti selvaggi, senza - facebook.com facebook