Il Ministero dell'Interno ha disposto un divieto di trasferta di 10 giornate per i tifosi di Juventus e Torino, a seguito delle violenze avvenute durante l'ultimo derby il 24 maggio. La misura riguarda i supporter delle due squadre e si applica alle partite in trasferta. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Nessun'altra informazione sui dettagli delle violenze o sulle eventuali sanzioni.

Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per dieci giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizione del Ministero dell'Interno, dopo le violenze degli ultras al derby del 24 maggio scorso, terminato 2-2 nell'ultimo turno di A. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare, il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Incidenti nell'ultimo derby: divieto di trasferta per 10 giornate ai tifosi di Juventus e Torino

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? È in arrivo un provvedimento delle Autorità competenti per i tifosi di @TorinoFC_1906 e @juventusfc dopo gli incidenti avvenuti prima del Derby dello scorso 24 maggio. Si va verso uno stop alle trasferte per le prime 10 giornate (i granata giocheranno f x.com

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