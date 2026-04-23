Tre gare a rischio incidenti il prefetto dispone il divieto di trasferta ai tifosi ospiti

La prefettura ha emanato un divieto di trasferta ai tifosi ospiti per tre gare di calcio considerate a rischio. Le disposizioni sono state adottate per prevenire possibili incidenti e garantire la sicurezza pubblica nel corso di questi incontri. La decisione si inserisce in un quadro di misure volte a contenere eventuali disordini nel periodo finale dei campionati, tenendo conto di precedenti episodi di cronaca.

LECCE – Anche per questo scorcio finale dei rispettivi campionati di calcio sono arrivate le disposizioni da parte della prefettura per contrastare possibili turbative dell’ordine pubblico e sulla sicurezza urbana per alcune gare ritenute particolarmente a rischio visti i precedenti fatti.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Fiorentina a Udine il 2 marzo: trasferta vietata ai tifosi viola. Settore ospiti chiuso. Il Prefetto attua il provvedimento del ViminaleUDINE – Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto nuove misure in vista della gara di Serie A Udinese-Fiorentina, in programma lunedì 2 marzo... Pescara-Bari: divieto totale ai tifosi ospiti per rischio ordineLa sfida tra Pescara e Bari, in programma domenica 8 marzo allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, si svolgerà senza la presenza dei tifosi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scandalo danza sportiva: Lunetta e altri tre indagati, risultati alterati; Contributo unificato non versato: rischio esclusione dalle gare pubbliche; Crisi Bari, squadra in ritiro in vista dell’Avellino dopo la disfatta col Venezia; Valmontone calcio, Calì: La matematica ci permette di credere ancora ai play off. Tre gare a rischio incidenti, il prefetto dispone il divieto di trasferta ai tifosi ospitiLe misure preventive in vista della gare di domenica riguardano la sfida nel campionato di Eccellenza tra Ugento e Novoli e due partire della Promozione: quella tra Trepuzzi e Locorotondo e quella tra ... lecceprima.it Tre gare in sette giorni in Serie B: il Modena deve sterzare per non mettere a rischio i play offQuella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di ... tuttomercatoweb.com Sabato e domenica tre gare in due giorni di nuoto, bici e podismo: Triathlon AS75 No Draft, Triathlon Sprint No Draft e Triathlon Olimpico. Partenze dal lungomare di via Tommaso da Marano. Il sindaco Piersimoni: «Un momento importante per far conoscere - facebook.com facebook NQR RN La Tonno Callipo a tre gare dalla fine guida con merito la Serie B. E domenica lo scontro diretto con Aquila Bronte al PalaValentia. Il centrale Borgesi indica la strada. Per leggere la notizia completa, trovi il link in bio. x.com