Inchiesta Starace FDI | Preoccupati dal silenzio di Decaro
Il partito di maggioranza esprime preoccupazione per il silenzio del sindaco in merito all'inchiesta che riguarda l'assessore al Turismo, Grazia Maria Starace. La questione riguarda un'indagine in corso, ma non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali dal primo cittadino. La vicenda coinvolge direttamente la gestione del settore turistico locale, senza che siano stati forniti aggiornamenti pubblici o commenti ufficiali. La preoccupazione si concentra sulla mancanza di comunicazioni da parte dell'amministrazione.
INCHIESTA STARACE, FDI: PREOCCUPATI DAL SILENZIO DI DECARO E PER IL TURISMO PUGLIESE “È il silenzio del presidente Antonio Decaro che ci inquieta più della stessa inchiesta che coinvolge il suo assessore al Turismo, Grazia Maria Starace. “Perché garantisti come siamo – per aver subito sulla nostra ‘pelle’ il becero giustizialismo della sinistra in vicende. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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