Inchiesta arbitri Gervasoni interrogato dal pm | Rocchi sceglie il silenzio Gli aggiornamenti in diretta
Oggi si è svolta una fase importante dell’indagine sugli arbitri condotta dal pubblico ministero Maurizio Ascione. Andrea Gervasoni, che ricopre il ruolo di supervisore Var e si trova in stato di autosospensione, è stato convocato e ha risposto alle domande delle autorità presso la caserma della Guardia di Finanza di Milano. Rocchi, invece, ha scelto di non rispondere, mantenendo il silenzio.
Giornata decisiva nell’inchiesta sugli arbitri condotta dal pm Maurizio Ascione: Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato per concorso in frode sportiva, si è presentato alla caserma della Guardia di Finanza di Milano per l’interrogatorio. Gianluca Rocchi, l’altro grande protagonista dell’inchiesta, ha invece scelto di non presentarsi. Seguiamo gli aggiornamenti in diretta. Ore 14.54 — Interrogatorio ancora in corso L’interrogatorio di Andrea Gervasoni è iniziato alle 11 di questa mattina ed è ancora in corso. L’arbitro è arriva con il suo avvocato Michele Ducci, poco dopo è entrato in caserma il pm titolare dell’inchiesta Maurizio Ascione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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