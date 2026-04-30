Inchiesta arbitri Gervasoni interrogato dal pm | Rocchi sceglie il silenzio Gli aggiornamenti in diretta

Oggi si è svolta una fase importante dell’indagine sugli arbitri condotta dal pubblico ministero Maurizio Ascione. Andrea Gervasoni, che ricopre il ruolo di supervisore Var e si trova in stato di autosospensione, è stato convocato e ha risposto alle domande delle autorità presso la caserma della Guardia di Finanza di Milano. Rocchi, invece, ha scelto di non rispondere, mantenendo il silenzio.