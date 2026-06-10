Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina comporta costi ancora elevati, anche se l’opera non è stata completata. Le spese sostenute finora sono state oggetto di critiche, mentre si segnalano ritardi nell’avanzamento dei lavori. Le discussioni pubbliche si concentrano sia sulle questioni tecniche e politiche sia sui finanziamenti pubblici impiegati. La situazione rimane complessa, con un dibattito aperto sui costi e sulle modalità di gestione delle risorse.

Il Ponte sullo Stretto di Messina continua a far discutere, non solo per le polemiche tecniche e politiche che accompagnano il progetto, ma anche per i costi che continuano a gravare sulle casse pubbliche nonostante l’opera non sia ancora stata realizzata. L’ultima inchiesta della Procura di Roma, che coinvolge alcune figure legate all’iter autorizzativo del progetto, si inserisce in un contesto già caratterizzato da rinvii, ricorsi, contestazioni e continui ostacoli burocratici. Nel frattempo, la spesa sostenuta dallo Stato continua a crescere e riguarda sia il funzionamento della società incaricata di realizzare il collegamento tra Calabria e Sicilia sia le possibili conseguenze economiche dei contenziosi ancora aperti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inchiesta, ritardi e stipendi d’oro: quanto ci sta costando davvero il Ponte sullo Stretto

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