Inchiesta per corruzione ritardi problemi | quanto ci costa ogni anno il Ponte sullo Stretto

Notizia in breve

L'inchiesta per corruzione sul ponte sullo Stretto si aggiunge a una serie di ritardi e problemi tecnici. Il progetto, riattivato dal governo attuale, si scontra con ostacoli amministrativi e finanziari. La costruzione, che avrebbe dovuto collegare Calabria e Sicilia, è ancora in fase di definizione. I costi stimati e i ritardi accumulati finora continuano a sollevare dubbi sulla realizzazione dell’opera.