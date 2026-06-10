Inchiesta per corruzione ritardi problemi | quanto ci costa ogni anno il Ponte sullo Stretto
L'inchiesta per corruzione sul ponte sullo Stretto si aggiunge a una serie di ritardi e problemi tecnici. Il progetto, riattivato dal governo attuale, si scontra con ostacoli amministrativi e finanziari. La costruzione, che avrebbe dovuto collegare Calabria e Sicilia, è ancora in fase di definizione. I costi stimati e i ritardi accumulati finora continuano a sollevare dubbi sulla realizzazione dell’opera.
L'inchiesta per corruzione che coinvolge il ponte sullo Stretto è solo l'ultima tappa di una lunga serie di problemi che stanno affossando il progetto del "collegamento stabile" tra Calabria e Sicilia resuscitato dal governo Meloni. Tra i tre indagati dalla procura c'è anche un fedelissimo di. 🔗 Leggi su Today.it
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Leggi qui https://www.zmedia.it/ponte-sullo-stretto-indagine-della-procura-di-roma-ipotesi-di-corruzione-e-rivelazione-di-segreto-dufficio/ Nell’inchiesta risultano coinvolte tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già facebook
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