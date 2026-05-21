Ponte sullo Stretto | Tucci denuncia stipendi d’oro su cantieri fermi

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dirigente ha presentato una denuncia riguardo agli stipendi elevati di quattro manager coinvolti nel progetto del Ponte sullo Stretto, mentre i cantieri sono attualmente fermi. Sono stati sollevati dubbi sulla destinazione di circa sei milioni di euro previsti per le retribuzioni dei manager nel 2026. La questione riguarda anche i nomi dei quattro dirigenti che superano i limiti di stipendio stabiliti. La situazione ha attirato l’attenzione su possibili criticità nella gestione delle risorse e delle assunzioni nel progetto.

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? Domande chiave Chi sono i quattro dirigenti che superano i limiti di stipendio?. Come vengono spesi i 6 milioni destinati ai manager nel 2026?. Perché i cantieri restano vuoti nonostante i flussi finanziari in corso?. Quali infrastrutture locali potrebbero ricevere i fondi risparmiati dai privilegi?.? In Breve Costi manager saliti da 4,5 a 6 milioni di euro tra il 2024 e 2026.. Quattro dirigenti percepiscono fino a 360 mila euro grazie a deroghe specifiche.. Salvin ha rimandato l'inizio cantieri dall'autunno 2024 al quarto trimestre 2026.. Risorse richieste per infrastrutture essenziali in Sicilia e Calabria come reti idriche.. Il deputato... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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