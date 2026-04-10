Incendio in un condominio 60 persone evacuate
I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina in via del Gelso, nel centro della città, a causa di un principio di incendio nel vano contatori di un condominio. L'intervento ha richiesto l’evacuazione di circa 60 persone, che sono state fatte uscire dall’edificio per motivi di sicurezza. Non sono state riportate persone ferite e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti in via del Gelso, nel capoluogo laniero, per un principio di incendio che ha interessato il vano contatori condominiale. Il fatto è avvenuto alle 23:30 dello scorso 8 aprile e sul posto sono intervenute due squadre supportate da un'autoscala. Il rogo è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Incendio in appartamento, morta la proprietaria
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