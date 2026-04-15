Un incendio si è sviluppato in un campo rom di Giugliano e, durante gli accertamenti, è stato arrestato un uomo di 23 anni. Un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri stava percorrendo la strada statale 7 quater quando ha assistito alle operazioni di spegnimento e ha collaborato con le forze di polizia intervenute sul posto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica.

Tempo di lettura: 3 minuti Un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri sta percorrendo la strada statale 7 quater. E’ libero dal servizio e nota una colonna di fumo provenire dal campo rom di via Carrafiello a Giugliano in Campania. La nube è nera e visibile a chilometri di distanza e il militare – in servizio al Reggimento Campania – contatta il 112. La centrale operativa e la control room inviano i carabinieri del 10° Reggimento Campania nel campo rom. I militari sono impegnati nel servizio dedicato al contrasto dei reati ambientali e quando arrivano sul posto sorprendono un ragazzo. Il giovane ha 23 anni ed abita nell’insediamento. In mano ancora l’accendigas utilizzato per appiccare l’incendio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio nel campo rom di Giugliano, arrestato un 23enne

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