Incendio di Vicopisano | E’ in fase di spegnimento Il sindaco | Analisi private? Solo da soggetti competenti
Un incendio si è sviluppato presso la sede di DecalEnergy a Vicopisano e, secondo le fonti, è attualmente in fase di spegnimento. Il sindaco ha dichiarato che le analisi private saranno condotte esclusivamente da soggetti competenti. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o feriti. Le operazioni di spegnimento sono in corso da parte dei vigili del fuoco.
Vicopisano, 10 giugno 2026 – L’incendio divampato alla DecalEnergy di Vicopisano “è in fase di spegnimento". Lo dice il sindaco Matteo Ferrucci in un video informativo diffuso sui social. Questa la situazione a tre giorni di distanza dal rogo che ha letteralmente mandato in fumo l’azienda di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti nella zona industriale di Lugnano. Oggi, 10 giugno, i vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per spegnere gli ultimi focolai e togliere gran parte del materiale ammassato. La situazione è in fase di miglioramento, ma l’allarme non è ancora del tutto scongiurato. https:www.lanazione.itvideoincendio-alla-delca-le-immagini-dallalto-il-rogo-continua-a-bruciare-o4b4tep4 Il punto del sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Incendio Delca Energy, rogo in fase di spegnimento: a Pisa emessa nuova ordinanzaUn incendio scoppiato questa mattina nell’area industriale di Lugnano, vicino a Vicopisano, presso l’azienda Delca Energy, è in fase di spegnimento.
Incendio nella Pineta Camaldoli-Pianura, rogo in fase di spegnimento: proseguono le operazioni di bonificaUn incendio si è sviluppato ieri pomeriggio nella Pineta Camaldoli-Pianura, in via Vicinale Pignatello a Napoli.
Temi più discussi: Incendio a Vicopisano, la nube di fumo preoccupa: scuole chiuse in tre Comuni. Arpat: Qualità dell'aria nei limiti ma dobbiamo aspettare che le polveri si depositino; Vicopisano, maxi incendio in corso in un’azienda di materie plastiche; Vicopisano, incendio DELCA; Incendio a Vicopisano, cosa abbiamo respirato? Rogo domato, ma adesso l’attesa è per i campionamenti Arpat.
Aggiornamento sull’incendio di Vicopisano. L’incendio è in fase di spegnimento e i Vigili del Fuoco proseguono senza sosta le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Continuano anche le attività di monitoraggio e campionamento da parte di A facebook
Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, comunica che ARPAT e ASL Toscana Nord Ovest sono state attivate dalla Protezione Civile all’avvio dell’incendio di Vicopisano. Sono state avviate le valutazioni sulla dispersione degli inquinanti in ari x.com
Mega incendio in provincia di piea reddit
Incendio stamani a Vicopisano, una emergenza da gestireParla l'assessore regionale Barontini: Situazione che richiede prudenza, attenzione e un costante monitoraggio ... nove.firenze.it
Incendio Delca Energy: gli inquinanti di quel fumo neroL’8 giugno 2026, alle ore 9:30, una densa colonna di fumo nero ha squarciato il cielo sopra Lugnano, nel comune di Vicopisano. L’origine: un incendio divampato in un capannone della Delca Energy, azie ... nove.firenze.it