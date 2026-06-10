Incendio di Vicopisano | E’ in fase di spegnimento Il sindaco | Analisi private? Solo da soggetti competenti

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato presso la sede di DecalEnergy a Vicopisano e, secondo le fonti, è attualmente in fase di spegnimento. Il sindaco ha dichiarato che le analisi private saranno condotte esclusivamente da soggetti competenti. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o feriti. Le operazioni di spegnimento sono in corso da parte dei vigili del fuoco.