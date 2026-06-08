Incendio Delca Energy rogo in fase di spegnimento | a Pisa emessa nuova ordinanza

Un incendio scoppiato questa mattina nell’area industriale di Lugnano, vicino a Vicopisano, presso l’azienda Delca Energy, è in fase di spegnimento. In seguito all’evoluzione dell’incendio, il sindaco di Pisa ha firmato una nuova ordinanza contingibile e urgente, che aggiorna le misure di sicurezza e le restrizioni nella zona. La situazione è sotto controllo, con le operazioni di spegnimento ancora in corso.

A seguito della evoluzione della situazione relativa all’incendio sviluppatosi questa mattina nella zona industriale di Lugnano, nel comune di Vicopisano, presso l'azienda Delca Energy, il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato una nuova ordinanza, contingibile e urgente, che aggiorna e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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