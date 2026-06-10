Dopo l’incendio in un campo rom a Scampia, l’Arpac ha avviato controlli sulla qualità dell’aria e sui livelli di diossine. Tra i materiali bruciati sono stati rilevati rifiuti speciali. Le analisi si concentrano sui dati ambientali e sulla presenza di sostanze nocive nell’atmosfera. I risultati degli accertamenti saranno comunicati alle autorità competenti per eventuali interventi. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o sui danni ambientali specifici.

Dopo il rogo a Scampia Arpac avvia controlli su diossine e qualità dell’aria: rifiuti speciali tra i materiali bruciati e attenzione sui dati ambientali. In seguito all’incendio divampato nella tarda serata di ieri nell’area del campo rom di Scampia, questa mattina una squadra del Dipartimento Arpac di Napoli è intervenuta per valutare gli effetti ambientali dell’evento. All’arrivo dei tecnici Arpac l’incendio risultava già spento, seppure con la presenza di residue fumarole. A una prima osservazione il materiale combusto risulta composto da varie categorie di rifiuti urbani e speciali, tra cui pneumatici fuori uso, rifiuti in plastica, materiale tessile, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti urbani ingombranti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Incendio campo rom Scampia: Arpac monitora l’aria

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